У Харкові та області закликали терміново вимкнути "непотрібне світло"

Що просять зробити жителів Харкова та області

Через регулярні атаки РФ по енергетичній інфраструктурі України "Харківобленерго" просить жителів Харкова та Харківської області до 15:00 максимально зменшити споживання електричної енергії.

Українцям пояснили, що для цього достатньо:

просто вимкнути непотрібні світло та електроприлади;

не вмикати декілька потужних приладів одночасно.

"Ми віримо у наших споживачів, разом з якими ми не раз переживали найтемніші часи", - наголосили у компанії.

Крім того, громадянам подякували за те, що попри всі труднощі, пов'язані з вимушеними відключеннями електрики, вони з розумінням ставляться до ситуації та роз'яснень обленерго.

"Ми відчуваємо, що ми всі дійсно пліч-о-пліч у цій боротьбі за світло. Тримаймо й надалі наш енергетичний фронт! Вистоїмо", - підсумували в акціонерному товаристві.

Публікація "Харківобленерго" (скриншот: facebook.com/kharkivoblenergo)