ua en ru
Пт, 05 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Харькове произошел взрыв: что известно об ударе дрона по городу

Пятница 05 декабря 2025 18:36
UA EN RU
В Харькове произошел взрыв: что известно об ударе дрона по городу Иллюстративное фото: последствия атаки дронов (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В Харькове вечером 5 декабря зафиксирован взрыв в Шевченковском районе в результате удара дронами неустановленного типа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Харькова Игоря Терехова.

По словам главы города, предварительно речь идет об ударе дрона-камикадзе, однако тип беспилотника и его траекторию должны установить специалисты.

"По предварительной информации, зафиксировано попадание БПЛА неустановленного типа в Шевченковском районе. Информация о пострадавших на данную минуту не поступала, как и данные о разрушениях. Выясняем детали", - сказано в официальном сообщении в 18:00

А уже через 11 минут Терехов написал, что речь идет о попадании БПЛА "Молния" по Шевченковскому району. По оперативным данным, повреждены несколько частных домов, однако пострадавших, к счастью, нет.

На место прибыли экстренные службы, работают спасатели, взрывотехники и полиция.

Атака на Харьков

Отметим, что российские атаки дронами по Харькову в последнее время значительно участились.

Например, 4 декабря в Харькове после вечерней атаки РФ произошел пожар на площади более 500 квадратных метров. Враг атаковал ударными беспилотниками территорию одного из объектов в Основянском районе города.

А вечером 23 ноября Харьков подвергся массированной атаке дронов - по разным данным, было от 12 до 17 ударов по городу. Тогда пострадали жилые дома, многоэтажки и частный сектор. К сожалению, 4 человека погибли и более 10 получили ранения.

Кроме того, в ночь на 19 ноября произошло попадание дронов в жилые дома и медицинские объекты. Зафиксированы многочисленные разрушения, по меньшей мере 46 пострадавших, среди которых есть дети. Инцидент стал частью серии регулярных атак на город.

Читайте РБК-Украина в Google News
Взрыв Война в Украине Атака дронов
Новости
Умеров и Гнатов проведут еще одну встречу с командой Трампа, - источники
Умеров и Гнатов проведут еще одну встречу с командой Трампа, - источники
Аналитика
Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне