Головна » Новини » Війна в Україні

Харків під масованою атакою дронів, у Миколаєві теж було чути вибух

Середа 19 листопада 2025 00:08
Харків під масованою атакою дронів, у Миколаєві теж було чути вибух Фото: людей закликали бути обережними (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч з 18 на 19 листопада, у Харкові було чути велику серію вибухів. Під атакою дронів також був і Миколаїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Ігоря Терехова і канал "Суспільне Новини".

"Харків під ударом ворожих дронів - у місті пролунали кілька вибухів, попередньо у Слобідському районі. Інформація щодо наслідків уточнюється", - написав Терехов.

Також він додав, що над містом зафіксовано ще кілька бойових дронів над містом, тому він закликав людей бути обережними.

Низка місцевих пабліків пишуть, що вже було понад 10 вибухів.

Окрім того, приблизно о 23:42 вибух було чути Миколаєві. Перед цим Повітряні сили ЗСУ писали, що в напрямку міста летить дрон.

Оновлено о 00:12

Низка місцевих каналів пишуть, що у Харкові було чути вже 16 вибухів. Окрім того, у деяких районах спостерігається перебої зі світлом.

Тим часом мер Ігор Терехов поінформував, що попередньо, одна з влучань сталося у багатоповерхівку у Слобідському районі. На місці атаки пожежа.

Оновлено о 00:20

"Є попередня інформація про влучання біля одного з медичних закладів міста, є інформація про пораненого лікаря, пошкоджені самої будівлі та автомобілів. Інформація уточнюється", - написав Терехов.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:08 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал тривоги продовжується у Харківській, Сумській, Полтавській, Чернігівській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській, Херсонській та Донецькій областях.

Харків під масованою атакою дронів, у Миколаєві теж було чути вибух

Обстріли Харкова

Нагадаємо, що росіяни регулярно атакують Харків, застосовуючи для ударів дрони, ракети та авіабомби.

Наприклад, одна з таких атак сталася вдень у неділю, 16 листопада. Того дня ворог завдав удару по Холодногірському району, влучивши в дитячий майданчик. У навколишніх будинках через атаку були вибиті вікна.

