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У Харкові розробили погодинні графіки відключення світла

Фото: у Харкові розробили погодинні графіки відключення світла (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Харкові розробили погодинні графіки відключення електроенергії, але вони поки що не застосовуються. Водночас мешканців просять економити електроенергію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kharkiv Today.

"Роботи з відновлення продовжуються. Погодинні графіки розроблені, вони поки не застосовуються. Споживання зросло після вихідних, і аварійні можуть бути застосовані у будь-який час за командою диспетчера "Укренерго", - сказав речник "Харківобленерго" Володимир Скичко.

При цьому графіки погодинних відключень можуть застосовувати не в повному обсязі. Так, можливе зменшення часу відключень чи відключення не всіх споживачів.

У "Харківобленерго" також зазначили, що перелік адрес у кожній із черг може змінюватися, інформація оновлюється на сайті.

Нагадаємо, під час масованої атаки 9 березня росіяни завдали по Харкову понад 10 ракетних ударів, внаслідок чого було пошкоджено енергетичні об'єкти.

Крім того, у місті вісім разів перезапускали систему опалення через обстріли.

При цьому роботу трамваїв та тролейбусів у Харкові можуть відновити 15 березня.

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харковЕлектроенергіявідключеня світла