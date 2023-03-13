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В Харькове разработали почасовые графики отключения света

Фото: в Харькове разработали почасовые графики отключения света (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В Харькове разработали почасовые графики отключения электроэнергии, но пока они не применяются. В то же время жителей просят экономить электроэнергию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kharkiv Today.

"Работы по восстановлению продолжаются. Почасовые графики разработаны, они пока не применяются. Потребление выросло после выходных, и аварийные могут быть применены в любое время по команде диспетчера "Укрэнерго", - сказал спикер "Харьковоблэнерго" Владимир Скичко.

При этом графики почасовых отключений могут применять не в полном объеме. Так, возможно уменьшение времени отключений или отключение не всех потребителей.

В "Харьковоблэнерго" также отметили, что перечень адресов в каждой из очередей может меняться, информация обновляется на сайте.

Напомним, во время массированной атаки 9 марта россияне нанесли по Харькову более 10-ти ракетных ударов, в следствие чего были повреждены энергетические объекты.

Кроме того, в городе восемь раз перезапускали систему отопления из-за обстрелов.

При этом работу трамваев и троллейбусов в Харькове могут возобновить 15 марта.

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