У Харкові розпочався опалювальний сезон: де вже увімкнули опалення

Він зазначив, що опалення у житлових будинках включать, коли будуть відповідні погодні умови.

"Ми переклали майже 200 км магістральних трубопроводів, підготували котельні. Цей опалювальний сезон буде дуже складним, і це не залежить, на жаль, від нас. Російський агресор цілеспрямовано розбиває інфраструктуру. Ми робитимемо все можливе і часом неможливе, щоб його пройти, щоб у людей у ​​будинках було тепло. У нас є газ, необхідні обсяги закуплені" - сказав Терехов.