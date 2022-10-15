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У Харкові розпочався опалювальний сезон: де вже увімкнули опалення

Фото: у Харкові розпочався опалювальний сезон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Харкові розпочинається опалювальний сезон. До опалення вже підключили лікувальні заклади.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

Він зазначив, що опалення у житлових будинках включать, коли будуть відповідні погодні умови.

"Ми переклали майже 200 км магістральних трубопроводів, підготували котельні. Цей опалювальний сезон буде дуже складним, і це не залежить, на жаль, від нас. Російський агресор цілеспрямовано розбиває інфраструктуру. Ми робитимемо все можливе і часом неможливе, щоб його пройти, щоб у людей у ​​будинках було тепло. У нас є газ, необхідні обсяги закуплені" - сказав Терехов.

Нагадаємо, Кабмін знизив мінімальну температуру у квартирах до 16 градусів.

У Києві почали підключати опалення у лікарнях, школах та дитячих садках 7 жовтня.

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харковОпалювальный сезон