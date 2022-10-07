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У Києві розпочинається опалювальний сезон: де увімкнуть опалення в першу чергу

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Україна, П'ятниця 07 жовтня 2022 12:53
У Києві розпочинається опалювальний сезон: де увімкнуть опалення в першу чергу Фото: опалювальний сезон розпочинається в Києві для закладів соціальної сфери (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Києві розпочинається опалювальний сезон для закладів соціальної сфери. До опалення підключать лікарні, школи, дитячі садки та інших установи сфери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Як зазначив мер столиці Віталій Кличко, підключатимуть об’єкти до тепла індивідуально - за заявками їхніх керівників.

"Керівники цих закладів самостійно визначатимуть доцільність чи поки недоцільність увімкнення тепла. Щоб, з одного боку, забезпечити комфорт перебування в приміщеннях, а з іншого - не витрачати дарма тепло", - сказав він.

За його словами, більшість закладів соціальної інфраструктури оснащені індивідуальними тепловими пунктами, що дозволяють регулювати постачання тепла та максимально ефективно використовувати енергоносії.

"Що стосується житлових будинків, то міська влада орієнтуватиметься на погодні умови, аби рішення про початок підключення тепла було виваженим та раціональним", - додав Кличко.

Нагадаємо, до Києва 6 жовтня прийшло "бабине літо", яке триватиме принаймні декілька днів.

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Опалювальный сезон
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