В Харькове начался отопительный сезон: где уже включили отопление

В Харькове начинается отопительный сезон. К отоплению уже подключили лечебные заведения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.
Он отметил, что отопление в жилых домах включат, когда будут соответствующие погодные условия.
"Мы переложили почти 200 км магистральных трубопроводов, подготовили котельные. Этот отопительный сезон будет очень сложным, и это не зависит, к сожалению, от нас. Российский агрессор целенаправленно разбивает инфраструктуру. Мы будем делать все возможное и порой невозможно, чтобы его пройти, чтобы в людей в домах было тепло. У нас есть газ, необходимые объемы закуплены" - сказал Терехов.
Напомним, Кабмин снизил минимальную температуру в квартирах до 16 градусов.
В Киеве начали подключать отопление в больницах, школах и детских садах 7 октября.
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