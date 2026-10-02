У Харкові різко зросла кількість постраждалих від атаки РФ, серед них є діти

Кількість людей, які постраждали внаслідок російського обстрілу Харкова, зросла до 31 особи. Серед поранених є двоє дітей.

Про це заявив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram -канал та заяву міського голови Харкова Ігор Терехова.

"Ми бачимо дійсно нарощування ударів і по місту Харкову, по інших містах напередодні опалювального сезону", - наголосив Терехов, додавши, що попереду на місто чекає дуже важкий опалювальний сезон.

На тлі постійних обстрілів місто готується до складного зимового періоду.

За словами мера, руйнувань зазнали близько 50 приватних будинків, також пошкоджено офісне приміщення та мережі електропостачання.

Внаслідок атаки загинули двоє людей - по одній особі у Слобідському та Немишлянському районах. Пошуково-рятувальні роботи на місці влучань тривають.

Ігор Терехов зазначив, що сьогодні ворог завдав удару по місту трьома керованими авіабомбами (попередньо - КАБ-250), які влучили по приватних житлових будинках.

За останніми даними, внаслідок ворожої атаки постраждала 31 людина, зокрема двоє дітей.

Нагадаємо, що російські війська системно завдають ударів по території Харківщини.

Зокрема, 2 жовтня окупанти завдали чергового авіаудару КАБами по Слобідському та Немишлянському районах Харкова, внаслідок чого були пошкоджені житлові будинки, одна людина загинула і ще 17 цивільних зазнали поранень.

Крім того, 30 вересня ворог здійснив атаку бойовим дроном по торговельному центру у Киевському районі Харкова, травмувавши одну людину.

Також РФ продовжує цілеспрямований терор цивільних служб. 2 жовтня FPV-дрон атакував автомобіль бригади "Газмереж", у якому п'ятеро фахівців їхали на ремонтні роботи.