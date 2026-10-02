В Харькове резко возросло количество пострадавших от атаки РФ, среди них есть дети
Количество пострадавших в результате российских обстрелов Харькова возросло до 31 человека. Среди раненых есть двое детей.
Об этом заявил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал и заявление городского головы Харькова Игоря Терехова.
Медики оказывают всем раненым необходимую помощь.
По последним данным, в результате вражеской атаки пострадал 31 человек, в том числе двое детей.
Игорь Терехов отметил, что сегодня враг нанес удар по городу тремя управляемыми авиабомбами (предварительно - КАБ-250), попавшими по частным жилым домам.
В результате атаки погибли два человека - по одному лицу в Слободском и Немышлянском районах. Поисково-спасательные работы на месте попаданий продолжаются.
По словам мэра, разрушения получили около 50 частных домов, также повреждено офисное помещение и сети электроснабжения.
На фоне постоянных обстрелов город готовится к сложному зимнему периоду.
"Мы видим действительно наращивание ударов и по городу Харькову, по другим городам накануне отопительного сезона", - подчеркнул Терехов, добавив, что впереди город ждет очень тяжелый отопительный сезон.
Напомним, что российские войска системно наносят удары по территории Харьковщины.
В частности, 2 октября кафиры нанесли очередной авиаудар КАБами по Слободскому и Немышлянскому районам Харькова, в результате чего были повреждены жилые дома, один человек погиб и еще 17 гражданских получили ранения.
Кроме того, 30 сентября враг совершил атаку боевым дроном по торговому центру в Киевском районе Харькова, травмировав одного человека.
Также РФ продолжает целенаправленный террор гражданских служб. 2 октября FPV-дрон атаковал автомобиль бригады "Газсетей", в котором пятеро специалистов ехали на ремонтные работы.