У Харкові пройшли обшуки в обласній МСЕК. Поліція розповіла подробиці

"Наша головна мета - ретельно розібратися та перевірити, чи була підробка", - пояснив він обшуки.

У поліції уточнили, що особливу увагу правоохоронці приділяють "тоненьким справам із сумнівними діагнозами".

"Кількість людей, які отримують інвалідність, після початку повномасштабного вторгнення дійсно зросла. Але маємо інформацію, що не всі насправді хворіли, та все ж отримали інвалідність. В кожній справі будемо розбиратися окремо й дуже ретельно, висновки робитимуть експерти", - розповів Болвінов.

Тим часом у поліції перевірять, чи громадяни виїжджали за кордон, чи справді є інвалідами, та чи не використовували ці документи для ухилення від служби в армії.

"Плануємо вилучити близько тисячі таких справ", - зауважив він.

За словами Болвінова, у Нацполіції налагоджена робота з Територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), які надсилають правоохоронцям "всі матеріали щодо тих, хто ухиляється від призову за мобілізацією".

Він також заявив, що НПУ розбирається "досконало в кожній ситуації", й у разі виявлення доказів ухилення громадяни отримують повідомлення про підозру, а "далі суд та вирок".

"За цей рік зареєстрували 378 таких проваджень, майже чверть цих справ уже у суді", - розповів начальник слідчого управління ГУ НПУ в Харківській області.

Болвінов додав, що правоохоронці також вивчають справи, фігурантами яких є працівники ТЦК, ВЛК та МСЕК.

"Викриваємо і військкомів, і керівників військово-лікарських комісій, які встигли налагодити цілі схеми та за гроші знімали людей з військового обліку. Всі ці справи доволі резонансні, завжди розповідаю про них в подробицях", - сказав він.

Скандал у Харківській обласній МСЕК

Раніше повідомлялося, що у середині жовтня голова Харківської обласної медико-соціальної експертної комісії порадила пораненому захиснику "відрізати ногу", щоб отримати групу інвалідності.

Тоді через скандал було призначено перевірки МСЕК.

Зміни у військово-лікарських комісіях

Наприкінці серпня Кабінет міністрів ухвалив введення електронного документообігу під час та після проходження військово-лікарської комісії. Зокрема, вже у вересні було змінено порядок проходження ВЛК.

РБК-Україна раніше розповідала, які документи потрібні для проходження військово-лікарських комісій.

Додамо, що днями прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні найближчим часом можуть цифровізувати висновок ВЛК, що суттєво прискорить проходження процедури.