У Харкові пролунав вибух: ворог вдарив балістикою по будинку, є постраждалі

Пізно ввечері, 17 серпня, у Харкові пролунав вибух. Росіяни вдарили балістикою по житловій забудові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова і канал Повітряних сил ЗСУ.

"У місті було чутно вибух ! Будьте обережні!", - написав Терехов о 22:52.

Напередодні військові інформували, що існує загроза застосування балістики, після чого зафіксували швидкісну ціль у Харківській області і попередили, щоб мешканці Харкова були в укриттях.

Пізніше Терехов уточнив, що ворог, за попередніми даними ч вдарив по житловій будівлі. Крім того, є постраждалі.

"За попередньою інформацією, ворог вдарив балістичною ракетою по житловій багатоквартирній забудові Індустріального району. Попередньо - є постраждалі. Деталі уточнюємо", - написав він.

Оновлено о 23:25

У Харкові постраждало троє людей. Серед них дівчинка 13 років та дві жінки 21 та 60 років. Про це розповів глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Водночас мер Харкова уточнив, удар був поміж будинків.

"Прильот в Індустріальному районі стався поміж багатоповерхівок - щонайменше у шістьох з них вибиті вікна", - йдеться у повідомленні.