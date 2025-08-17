В Харькове прогремел взрыв: враг ударил баллистикой по дому, есть пострадавшие

Поздно вечером, 17 августа, в Харькове прогремел взрыв. Россияне ударили баллистикой по жилой застройке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова и канал Воздушных сил ВСУ.

"В городе был слышен взрыв! Будьте осторожны!", - написал Терехов в 22:52.

Накануне военные информировали, что существует угроза применения баллистики, после чего зафиксировали скоростную цель в Харьковской области и предупредили, чтобы жители Харькова были в укрытиях.

Позже Терехов уточнил, что враг, по предварительным данным ч ударил по жилому зданию. Кроме того, есть пострадавшие.

"По предварительной информации, враг ударил баллистической ракетой по жилой многоквартирной застройке Индустриального района. Предварительно - есть пострадавшие. Детали уточняем", - написал он.

Обновлено в 23:25

В Харькове пострадали три человека. Среди них девочка 13 лет и две женщины 21 и 60 лет. Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В то же время мэр Харькова уточнил, что удар был между домами.

"Прилет в Индустриальном районе произошел между многоэтажками - как минимум в шести из них выбиты окна", - говорится в сообщении.