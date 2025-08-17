ua en ru
Вс, 17 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Харькове прогремел взрыв: враг ударил баллистикой по дому, есть пострадавшие

Воскресенье 17 августа 2025 23:07
UA EN RU
В Харькове прогремел взрыв: враг ударил баллистикой по дому, есть пострадавшие Фото: последствия атаки уточняются (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Поздно вечером, 17 августа, в Харькове прогремел взрыв. Россияне ударили баллистикой по жилой застройке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова и канал Воздушных сил ВСУ.

"В городе был слышен взрыв! Будьте осторожны!", - написал Терехов в 22:52.

Накануне военные информировали, что существует угроза применения баллистики, после чего зафиксировали скоростную цель в Харьковской области и предупредили, чтобы жители Харькова были в укрытиях.

Позже Терехов уточнил, что враг, по предварительным данным ч ударил по жилому зданию. Кроме того, есть пострадавшие.

"По предварительной информации, враг ударил баллистической ракетой по жилой многоквартирной застройке Индустриального района. Предварительно - есть пострадавшие. Детали уточняем", - написал он.

Обновлено в 23:25

В Харькове пострадали три человека. Среди них девочка 13 лет и две женщины 21 и 60 лет. Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В то же время мэр Харькова уточнил, что удар был между домами.

"Прилет в Индустриальном районе произошел между многоэтажками - как минимум в шести из них выбиты окна", - говорится в сообщении.

Обстрелы Харькова

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения россияне регулярно обстреливают Харьков. Для этого враг применяет дроны, авиабомбы и ракеты разных типов.

Например, в ночь на 20 июле город подвергся комбинированный атаке. За три часа было более 20 ударов я в том числе по спасателям.

В результате обстрелов были повреждены жилые дома, гражданское предприятие, дороги и канатная сеть.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Харьков Война в Украине
Новости
Путин согласен на гарантии США для Украины и "запретит" РФ нападать на Европу, - Уиткофф
Путин согласен на гарантии США для Украины и "запретит" РФ нападать на Европу, - Уиткофф
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия