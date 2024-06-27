Росіяни вдарили по Харкову: постраждав гуртожиток вишу

"У Харкові вибух. Будьте обережні!", - написав Терехов.

Синєгубов своєю чергою повідомив, що окупанти завдають ударів по місту та району.

Пізніше мер міста уточнив, що росіяни влучили в один з корпусів вищого навчального закладу.

"Ворог знову нищить освітню інфраструктуру міста. Сьогоднішній удар прийшовся по одному з корпусів вищого навчального закладу Харкова", - написав Терехов.

Оновлено 16:16

Мер міста повідомив, що за уточненою інформацією, постраждав не корпус навчального закладу, а район житлової забудови.

"Потрапляння у приватні житлові будинки. Деякі з них зруйновані. Попередньо постраждав і гуртожиток одного з наших вишів. Інформації щодо загиблих та постраждалих не надходило", - написав він.

Оновлено 16:17

За інформацією Синєгубова, попередньо зафіксований ворожий удар у Київському районі Харкова. Пошкоджений приватний будинок.

Внаслідок вибухової хвилі також пошкоджене скління вікон двох корпусів вищого навчального закладу. Постраждалих немає.

Оновлено 16:52

Як повідомив глава ОВА, за інформацією медиків екстреної допомоги, станом на зараз у Харкові двоє постраждалих внаслідок атаки РФ.

Чоловік отримав вибухове поранення з пошкодженням нижніх кінцівок, у жінки - гостра реакція на стрес.

Оновлено 17:04

Кількість постраждалих у Харкові зросла до чотирьох. Ще двоє людей отримали гострі реакції на стрес