Россияне ударили по Харькову: пострадало общежитие вуза

"В Харькове взрыв. Будьте осторожны!", - написал Терехов.

Синегубов в свою очередь сообщил, что оккупанты наносят удары по городу и району.

Позже мэр города уточнил, что россияне попали в один из корпусов высшего учебного заведения.

"Враг снова уничтожает образовательную инфраструктуру города. Сегодняшний удар пришелся по одному из корпусов высшего учебного заведения Харькова", - написал Терехов.

Обновлено 16:16

Мэр города сообщил, что по уточненной информации, пострадал не корпус учебного заведения, а район жилой застройки.

"Попадание в частные жилые дома. Некоторые из них разрушены. Предварительно пострадало и общежитие одного из наших вузов. Информация о погибших и пострадавших не поступала", - написал он.

Обновлено 16:17

По информации Синегубова, предварительно зафиксирован вражеский удар в Киевском районе Харькова. Поврежден частный дом.

В результате взрывной волны также повреждено остекление окон двух корпусов высшего учебного заведения. Пострадавших нет.

Обновлено 16:52

Как сообщил глава ОВА, по информации медиков экстренной помощи, по состоянию на сейчас в Харькове двое пострадавших в результате атаки РФ.

Мужчина получил взрывное ранение с повреждением нижних конечностей, у женщины - острая реакция на стресс.