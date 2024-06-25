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РФ використовує Харків як плацдарм для випробувань модифікованих боєприпасів, - Синєгубов

Харків , Вівторок 25 червня 2024 21:10
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РФ використовує Харків як плацдарм для випробувань модифікованих боєприпасів, - Синєгубов Фото: глава Харківської ОВА Олег Синєгубов (facebook.com/synegubov.official)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська постійно випробовують модифіковані боєприпаси. Окупанти використовують Харків як плацдарм для своїх тренувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Ворог не зупиняється, а постійно випробовує модифіковані боєприпаси, використовуючи місто Харків як плацдарм для своїх тренувань", - сказав Синєгубов.

Він зазначив, що армия РФ "намагається адаптуватися і весь свій мотлох, який знаходиться на складах, використовувати проти нашого мирного цивільного населення".

"Ми мали перший удар по місту Харків у неділю, по території приватної школи. Це був КАБ-250. Боєприпас був з крилами, з GPS-модулем", - розповів глава ОВА.

Синєгубов також зазначив, ворогу дедалі стає все дорожче і складніше використовувати ракетні системи, наприклад "Калібри", які коштують близько 10 млн доларів.

Саме тому росіяни почали використовувати для ударів по Харкову УМПБ 30-Д. Їхня вартість близько 100 тисяч доларів, а після модифікації, можливо, трохи більше.

Обстріли Харкова

Нагадаємо, 23 червня, РФ завдала удару по житловому району та школі у місті Харків. Відомо про одного загиблого та 11 поранених осіб в результаті атаки.

А 22 червня росіяни масовано обстріляли Харків, використавши для цього чотири КАБи.

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