У Харкові та Чугуєві пролунали вибухи на тлі атаки ударних дронів

О 00:13 Синєгубов повідомив про ворожий безпілотник у небі над містом.

"В Харкові пролунав вибух. Наслідки ворожої атаки встановлюються", - написав він о 00:17.

"Вибух у місті! Попередньо "Шахед". Попередньо - у Шевченківському районі. Деталі зʼясовуємо", - повідомив Терехов о 00:19.

Крім того, як повідомляє Суспільне, було чутно вибух у місті Чугуїв Харківської області.

Оновлено 00:42

У Чугуєві пролунав ще один один вибух.

В Повітряних силах повідомили про рух "Шахедів" курсом на Чугуїв, Балаклію і Слобожанське.