У Харкові та Чугуєві пролунали вибухи на тлі атаки ударних дронів

У Харкові та Чугуєві пролунали вибухи. Населені пункти атакують російські ударні дрони "Шахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова та мера Харкова Ігоря Терехова.
О 00:13 Синєгубов повідомив про ворожий безпілотник у небі над містом.
"В Харкові пролунав вибух. Наслідки ворожої атаки встановлюються", - написав він о 00:17.
"Вибух у місті! Попередньо "Шахед". Попередньо - у Шевченківському районі. Деталі зʼясовуємо", - повідомив Терехов о 00:19.
Крім того, як повідомляє Суспільне, було чутно вибух у місті Чугуїв Харківської області.
У Чугуєві пролунав ще один один вибух.
В Повітряних силах повідомили про рух "Шахедів" курсом на Чугуїв, Балаклію і Слобожанське.
Нагадаємо, ввечері 2 серпня російські загарбники запустили по Україні ударні дрони "Шахед".
О 23:29 військові повідомили про рух декількох груп безпілотників курсом на селища Коломак і Слобожанське у Харківській області.
Додамо, напередодні ввечері російські терористи вдарили ракетою Х-22 по Миколаєву. В місті багато руйнувань, постраждали люди і спалахнули пожежі.
Крім того, внаслідок атаки у Херсоні та Миколаївській області зникла електроенергія.