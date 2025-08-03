В Харькове и Чугуеве прогремели взрывы на фоне атаки ударных дронов

В 00:13 Синегубов сообщил о вражеском беспилотнике в небе над городом.

"В Харькове прогремел взрыв. Последствия вражеской атаки устанавливаются", - написал он в 00:17.

"Взрыв в городе! Предварительно "Шахед". Предварительно - в Шевченковском районе. Детали выясняем", - сообщил Терехов в 00:19.

Кроме того, был слышен взрыв в городе Чугуев Харьковской области.

Обновлено 00:42

В Чугуеве прогремел еще один взрыв.

В Воздушных силах сообщили о движении "Шахедов" курсом на Чугуев, Балаклею и Слобожанское.

Обновлено 00:56

Синегубов сообщил, что враг нанес удар БПЛА типа "Герань-2" по Шевченковскому району Харькова.

Информация о пострадавших пока не поступала.

Тем временем в Харькове снова был слышен звук взрыва.

Обновлено 01:07

Мэр Терехов сообщил о потере второго "Шахеда" в лесопосадке без детонации.

Синегубов сообщил, что взрывы прогремели в городах Чугуев и Балаклия.

"В результате вражеских ударов загорелись частные дома. Информация о пострадавших уточняется. На месте попаданий работают подразделения ГСЧС и медики", - сообщил глава Харьковской ОВА.

По предварительной информации, второй удар вражеского дрона зафиксирован также в Шевченковском районе Харькова.