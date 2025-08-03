В Харькове и Чугуеве прогремели взрывы на фоне атаки ударных дронов

В Харькове и Чугуеве прогремели взрывы. Населенные пункты атакуют российские ударные дроны "Шахед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОГА Олега Синегубова, мэра Харькова Игоря Терехова и Суспільне.
В 00:13 Синегубов сообщил о вражеском беспилотнике в небе над городом.
"В Харькове прогремел взрыв. Последствия вражеской атаки устанавливаются", - написал он в 00:17.
"Взрыв в городе! Предварительно "Шахед". Предварительно - в Шевченковском районе. Детали выясняем", - сообщил Терехов в 00:19.
Кроме того, был слышен взрыв в городе Чугуев Харьковской области.
В Чугуеве прогремел еще один взрыв.
В Воздушных силах сообщили о движении "Шахедов" курсом на Чугуев, Балаклею и Слобожанское.
Синегубов сообщил, что враг нанес удар БПЛА типа "Герань-2" по Шевченковскому району Харькова.
Информация о пострадавших пока не поступала.
Тем временем в Харькове снова был слышен звук взрыва.
Мэр Терехов сообщил о потере второго "Шахеда" в лесопосадке без детонации.
Синегубов сообщил, что взрывы прогремели в городах Чугуев и Балаклия.
"В результате вражеских ударов загорелись частные дома. Информация о пострадавших уточняется. На месте попаданий работают подразделения ГСЧС и медики", - сообщил глава Харьковской ОВА.
По предварительной информации, второй удар вражеского дрона зафиксирован также в Шевченковском районе Харькова.
Напомним, вечером 2 августа российские захватчики запустили по Украине дроны "Шахед".
В 23:29 военные сообщили о движении нескольких групп беспилотников курсом на поселки Коломак и Слобожанское в Харьковской области.
Добавим, накануне вечером российские террористы ударили ракетой Х-22 по Николаеву. В городе много разрушений, пострадали люди и вспыхнули пожары.
Кроме того, в результате атаки в Херсоне и Николаевской области исчезла электроэнергия.