У Харкові пролунав вибух

Нагадаємо, в ніч на 20 липня російські окупанти атакували залізницю у Харківській області. Внаслідок обстрілу було поранено чотирьох залізничників. Крім того, було ушкоджено контактну мережу на виїзді з Харкова, затримувався рух поїздів.

Загалом в ніч на 20 липня росіяни випустили по Україні чотири ракети та 17 дронів. Сили ППО знищили 12 "Шахедів" та один БпЛА невстановленого типу.

Атак зазнали Харківська, Полтавська, Сумська, Чернігівська та Київська області. У Києві впали фрагменти БПЛА. У Полтавській області окупанти завдали удару по інфраструктурі, у Сумській та Чернігівській - по об'єктах енергетики.

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