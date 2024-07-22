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В Харькове раздался взрыв

Иллюстративное фото (facebook.com/p/Сергей-Крук)
Автор: Вадим Ребрина

В Харькове во время воздушной тревоги раздался взрыв. Тревога была объявлена из-за угрозы ракетной атаки со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное Харьков.

Перед появлением сообщений о взрыве Воздушные Силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

В ряде юго-восточных областей, в частности в Харьковской, была объявлена воздушная тревога.

Напомним, в ночь на 20 июля российские оккупанты атаковали железную дорогу в Харьковской области. В результате обстрела были ранены четыре железнодорожника. Кроме того, была повреждена контактная сеть на выезде из Харькова, задерживалось движение поездов.

Всего в ночь на 20 июля россияне выпустили по Украине четыре ракеты и 17 дронов. Силы ПВО уничтожили 12 "Шахедов" и один БПЛА неустановленного типа.

Атакам подверглись Харьковская, Полтавская, Сумская, Черниговская и Киевская области. В Киеве упали фрагменты БПЛА. В Полтавской области оккупанты нанесли удар по инфраструктуре, в Сумской и Черниговской - по объектам энергетики.

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