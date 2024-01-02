У Харкові пролунали вибухи, місто під масованим ракетним ударом

"У Харкові вибух", - йдеться у повідомленні.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що окупанти завдали ударів по Харкову.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння для Харкова.

Згодом мер міста додав, що Харків під масованим ракетним ударом. Він закликав людей перебувати в укриттях.

Атака ракетами і дронами по Україні 2 січня

Наразі у всіх областях України оголошена повітряна тривога. Зафіксовано пуски ракет із російських стратегічних бомбардувальників. Людей закликають перебувати в укриттях.

У Кропивницькому Кіровоградської області лунали звуки вибухів. Також про вибухи та роботу сил протиповітряної оборони повідомлялося в Києві.

Сьогодні вночі, 2 січня Росія запустила по Україні кілька десятків ударних дронів.

У Києві та низці південних і центральних областей було оголошено повітряну тривогу, працювали сили протиповітряної оборони. Згодом у столиці прогриміли вибухи.

У КМВА повідомили про падіння уламків збитих безпілотників у двох районах міста. На місці падіння виникли пожежі.

Українські сили протиповітряної оборони знищили всі 35 "шахедів", якими Росія атакувала Україну цієї ночі.