У місті прогриміли щонайменше два вибухи.

Поліція Харківської області закликала на своєму Telegram каналі не залишати укриття до відбою тривоги.

"Не залишайте укриття до відбою сигналу "Повітряна тривога". Про влучання ворожих снарядів, постраждалих повідомляйте на спецлінію поліції 102.", - повідомили співробітники поліції.

Бригадний генерал Сергій Мельник підтвердив завдання росіянами ударів по місту.

"Харків‘яни перебувайте в укриттях, ворог наносить удари", - повідомив Мельник.

Також, за його словами, ворожа ракета знову в повітрі.

"Не залишайте укриття!", - Закликав генерал.

Наразі у місті та області оголошено повітряну тривогу.

Фото: скріншот карти повітряних тривог (alerts.in.ua)

Оновлено 01:17: за словами генерала Сергія Мельника, ракет у повітряному просторі немає, але загроза завдання ракетних ударів зберігається.

"На даний момент, ракет у повітрі нема. Ворог вкотре завдав ударів по Харківській області. Загроза нових ракетних ударів зберігається, тому не покидайте укриття до відбою повітряної небезпеки! Інформація про постраждалих та руйнування встановлюється", - повідомив генерал.

Оновлено 01:21: в області оголошено відбій повітряної тривоги.

Фото: скріншот карти повітряних тривог (alerts.in.ua)

Вибухи у Харкові

Вночі 15 грудня у Харкові пролунав вибух. За словами поліції, пошкоджено гаражі, магазин, господарські будівлі та приватний автомобіль.

На початку грудня окупанти вдарили по Харкову ракетами С-300. Ворог завдав щонайменше п'ять ударів, зруйновано інфраструктуру, є постраждалі.