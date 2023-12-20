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В Харькове раздался взрыв

Иллюстративное фото: В Харькове раздался взрыв (facebook.com)
Автор: Владислав Прийменко

В Харькове прогремела серия взрывов ночью 20 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.

В городе прогремели по меньшей мере два взрыва. После власти объявили воздушную тревогу.

Полиция Харьковской области на своем Telegram канале подтвердила взрывы.

"Не оставляйте укрытие до отбоя сигнала "Воздушная тревога". О попадании пострадавших вражеских снарядов сообщайте на спецлинию полиции 102", - сообщили сотрудники полиции.

Бригадный генерал Сергей Мельник также сообщил о нанесении россиянами ударов по городу.

Харьковчане находитесь в укрытиях, враг наносит удары", – сообщил Мельник.

Также по его словам вражеская ракета снова в воздухе.

"Не покидайте укрытие!", - призвал генерал.

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