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У Харкові пролунав вибух

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Харків, Субота 15 квітня 2023 10:49
У Харкові пролунав вибух Ілюстративне фото: у Харкові пролунав вибух (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У суботу, 15 квітня, у Харкові пролунав потужний вибух під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Місцеві зазначають, що, можливо, вибух було чутно у зв'язку з розмінуванням.

При цьому офіційної інформації про ситуацію в місті поки немає.

Оновлено

Бригадний генерал юстиції Сергій Мельник "Марсель" підтвердив, що вибух у Харкові був пов'язаний з роботою військових, які здійснили контрольований підрив знайденої ракети.

Нагадаємо, вчора росіяни обстріляли медичний заклад у Вовчанську та поранили жінку.

Раніше окупанти обстріляли село Кучерівка Харківської області, в результаті чого постраждали троє людей.

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