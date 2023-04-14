ua ru
Пт, 14 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Внаслідок обстрілу Вовчанська була поранена працівниця медзакладу

Новость на русском →
Вовчанськ, П'ятниця 14 квітня 2023 16:40
Внаслідок обстрілу Вовчанська була поранена працівниця медзакладу Фото: глава Харківської ОВА Олег Синєгубов (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 14 квітня, росіяни обстріляли медичний заклад у Вовчанську (Харківська область). Відомо про одну поранену жінку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Сьогодні ворог обстріляв медичний заклад у Вовчанську", - йдеться у заяві.

За словами Синєгубова, зазнала поранення та була госпіталізована 62-річна співробітниця закладу.

"Провели засідання з представниками Ради Церков та правоохоронних органів. Зазначили на необхідності неухильного дотримання комендантської години з 23:00 до 5:00 під час Великодніх свят. Якщо люди захочуть бути в храмі на нічній службі, вони мають залишатися там усю службу - до кінця комендантської години", - додав глава області.

Нагадаємо, що російські війська обстріляли село Кучерівка Харківської області. Внаслідок атак окупантів постраждали троє чоловіків.

Вчора ми повідомляли, що окупанти вдарили по селищу Дворічна у Харківській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація харков Війна в Україні
NEWS
Україна не повідомляла США плани наступу через сумніви у їх здатності зберігати таємниці, - AP
Україна не повідомляла США плани наступу через сумніви у їх здатності зберігати таємниці, - AP
DAILY
Кінець епохи? Чи утримає Ердоган владу після виборів у Туреччині та чого чекати Україні
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Кінець епохи? Чи утримає Ердоган владу після виборів у Туреччині та чого чекати Україні