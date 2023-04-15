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В Харькове раздался взрыв

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Харьков, Суббота 15 апреля 2023 10:49
В Харькове раздался взрыв Иллюстративное фото: в Харькове раздался взрыв (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В субботу, 15 апреля, в Харькове раздался мощный взрыв во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Местные отмечают, что, возможно, взрыв было слышно в связи с разминированием.

При этом официальной информации о ситуации в городе пока нет.

Обновлено

Бригадный генерал юстиции Сергей Мельник "Марсель" подтвердил, что взрыв в Харькове был связан с работой военных, которые совершили контролируемый подрыв найденной ракеты.

Напомним, вчера россияне обстреляли медицинское учреждение в Волчанске и ранили женщину.

Ранее оккупанты обстреляли село Кучеровка Харьковской области, в результате чего пострадали три человека.

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