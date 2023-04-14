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Окупанти вдарили з "Граду" по підприємству у Харківській області: троє осіб постраждали

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Харків, П'ятниця 14 квітня 2023 10:21
Окупанти вдарили з "Граду" по підприємству у Харківській області: троє осіб постраждали Фото: окупанти з "Граду" обстріляли Харківську область (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська обстріляли село Кучерівка Харківської області. Внаслідок атак окупантів постраждали троє чоловіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

Окупанти вдарили по населеному пункту з РСЗВ "Град". Російські снаряди поцілили у підприємство. Поранення отримали троє чоловіків віком 50, 51 та 23 років. Постраждалих госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Також 13 квітня окупанти обстріляли селище Дворічна Куп'янського району. Поранення отримав 47-річний волонтер, який допомагав людям евакуюватися. Чоловіка госпіталізували у тяжкому стані, лікарі борються за його життя.

Синєгубов зазначив, що протягом минулої доби росіяни також обстрілювали населені пункти Уди, Козача Лопань, Стариця, Табаївка та інші.

Нагадаємо, вчора ми повідомляли, що окупанти вдарили по селищу Дворічна у Харківській області.

Крім того, 13 квітня у селі Лукянці в Харківській області трактор підірвався на вибухівці. Водія госпіталізували.

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