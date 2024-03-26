У Харкові пролунало п'ять вибухів: є "приліт"

Обстріл Харкова

Близько півночі росіяни влаштували атаку по території Харківської області, використавши дрон-камікадзе розробки Shahed. Начальник Харківського військового гарнізону Мельник повідомив, що на території області помічено російські безпілотники. У Сумській та Донецькій областях також оголосили повітряну тривогу. Станом на 01:22 було зафіксовано п'ять вибухів.

Нагадаємо, що Харків залишився без ТЕЦ-5 через російський удар, який відбувся 22 березня. Через це живлення міста відбувається силами інших регіонів. У пресслужбі ТЕЦ-5 зазначили, що для відновлення централі необхідно виготовити ексклюзивне обладнання для енергоблоків, зокрема, турбін, генераторів.

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