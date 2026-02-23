UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

У Харкові пролунали вибухи: росіяни завдали ударів ракетами

Фото: наслідки атаки уточнюються (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Російські окупанти у понеділок зранку, 23 лютого, вчергове атакували Харків. У місті пролунала серія вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

Читайте також: Люди під завалами, знеструмлення та пожежі: все про атаку РФ на Київщину, Одесу та регіони

За даними місцевих ЗМІ, вибухи було чути щонайменше двічі о 06:28 та 06:33. У пабліках писали, що біля міста фіксуються дрони, а потім була загроза застосування швидкісних цілей.

У проміжку між вибухами мер Харкова написав про ракетний удар.

"Холодногірський район Харкова під ворожим ракетним ударом. Наслідки уточнюються", - йшлося у повідомленні о 06:29.

Водночас у Повітряних силах ЗСУ взагалі не було ніякої інформації щодо загрози обстрілу Харкова та області. Принаймі на момент вибухів.

Де оголосили тривогу

Станом на 06:41 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

Новина доповнюється...

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВибухВійна в Україні