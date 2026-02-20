ua en ru
РФ атакувала Харків балістикою: під ударом багатоповерхівки, стався виток газу

П'ятниця 20 лютого 2026 08:55
РФ атакувала Харків балістикою: під ударом багатоповерхівки, стався виток газу
Автор: Ірина Глухова

Вранці 20 лютого російські окупанти завдали ракетного удару по Слобідському району Харкова. Для атаки було застосовано ракету "Іскандер-М".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру у Telegram.

Удар по Харкову

За даними слідства, близько 05:10 російські окупанти завдали ракетного удару по Слобідському району обласного центру. Попередньо встановлено, що ворог застосував ракету типу "Іскандер-М".

Міський голова Ігор Терехов зазначив, що удар було завдано поряд з житловими багатоповерхівками, внаслідок чого пошкоджено сім будинків та адміністративну будівлю.

Через обстріл спалахнули два автомобілі, а у квартирах вибило вікна.

Також на місці події зафіксували виток газу, проте аварійні служби оперативно локалізували проблему.

Атаки по області

Крім того, 19 лютого місто Лозова зазнало атаки ударними безпілотниками, попередньо типу "Герань-2". Пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, багатоквартирні будинки та автомобілі.

Того ж дня внаслідок удару ворожого БпЛА по фермерському господарству у селі Дворічний Кут Солоницівської громади загинула сотня свиней, а 58-річний працівник підприємства отримав травми.

Обстріли Харкова

Прифронтовий Харків перебуває під постійним вогнем РФ. Для ударів окупанти найчастіше застосовують балістичні ракети, ударні дрони та керовані авіабомби (КАБ).Через близькість до кордону час підльоту ракет із російськоїʼ території РФ становить менш як хвилину.

В ніч на 3 лютого Харків понад три години перебував під обстрілом. Росіяни цілеспрямовано били по енергетиці у період сильних морозів, з труб зливали воду.

Перед тим росіяне завдали ракетного удару по п'ятиповерхівці в Харкові. Унаслідок атаки будівлю було зруйновано.

