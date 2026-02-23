В Харькове прогремели взрывы: россияне нанесли удары ракетами

Российские оккупанты в понедельник утром, 23 февраля, в очередной раз атаковали Харьков. В городе прогремела серия взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.
Читайте также: Люди под завалами, обесточивание и пожары: все об атаке РФ на Киевскую область, Одессу и регионы
По данным местных СМИ, взрывы были слышны по меньшей мере дважды в 06:28 и 06:33. В пабликах писали, что возле города фиксируются дроны, а затем была угроза применения скоростных целей.
В промежутке между взрывами мэр Харькова написал о ракетном ударе.
"Холодногорский район Харькова под вражеским ракетным ударом. Последствия уточняются", - говорилось в сообщении в 06:29.
В то же время в Воздушных силах ВСУ вообще не было никакой информации об угрозе обстрела Харькова и области. По крайней мере на момент взрывов.
Обновлено в 06:55
В городе прозвучала очередная серия взрывов на фоне ракетной атаки. Тем временем мэр Игорь Терехов пишет, что под ударом оказался еще и Основянский район.
Обновлено в 07:05
"По предварительной информации, в результате вражеской атаки на Харьков пострадал 55-летний мужчина. Медики оказывают всю необходимую помощь", - сообщил глава ОГА Олег Синегубов.
Обновлено в 7:22
Руководитель ОВА сообщил о еще одном пострадавшем в результате обстрела, который обратился за помощью к врачам.
По состоянию на 06:41 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.
Напомним, что россияне регулярно наносят удары по Харькову, повреждая ту или иную инфраструктуру в городе.
Например, 20 февраля оккупанты ударили ракетой "Искандер-М" по Слободскому району города. Удар был нанесен рядом с многоэтажками, из-за чего было повреждено 7 домов и административное здание.
Кроме того, на месте происшествия зафиксировали утечку газа, а также загорелись два автомобиля.
Кроме этого, 9 февраля россияне нанесли удар дроном по Шевченковскому району, повредив несколько машин и окна в доме.