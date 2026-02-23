ua en ru
У Харкові пролунали вибухи: росіяни завдали ударів ракетами

Понеділок 23 лютого 2026 06:41
У Харкові пролунали вибухи: росіяни завдали ударів ракетами Фото: наслідки атаки уточнюються (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Російські окупанти у понеділок зранку, 23 лютого, вчергове атакували Харків. У місті пролунала серія вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

За даними місцевих ЗМІ, вибухи було чути щонайменше двічі о 06:28 та 06:33. У пабліках писали, що біля міста фіксуються дрони, а потім була загроза застосування швидкісних цілей.

У проміжку між вибухами мер Харкова написав про ракетний удар.

"Холодногірський район Харкова під ворожим ракетним ударом. Наслідки уточнюються", - йшлося у повідомленні о 06:29.

Водночас у Повітряних силах ЗСУ взагалі не було ніякої інформації щодо загрози обстрілу Харкова та області. Принаймі на момент вибухів.

Де оголосили тривогу

Станом на 06:41 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

У Харкові пролунали вибухи: росіяни завдали ударів ракетами

Новина доповнюється...

