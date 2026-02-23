В Харькове прогремели взрывы: россияне нанесли удары ракетами

Российские оккупанты в понедельник утром, 23 февраля, в очередной раз атаковали Харьков. В городе прогремела серия взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

По данным местных СМИ, взрывы были слышны по меньшей мере дважды в 06:28 и 06:33. В пабликах писали, что возле города фиксируются дроны, а затем была угроза применения скоростных целей.

В промежутке между взрывами мэр Харькова написал о ракетном ударе.

"Холодногорский район Харькова под вражеским ракетным ударом. Последствия уточняются", - говорилось в сообщении в 06:29.

В то же время в Воздушных силах ВСУ вообще не было никакой информации об угрозе обстрела Харькова и области. По крайней мере на момент взрывов.

Обновлено в 06:55

В городе прозвучала очередная серия взрывов на фоне ракетной атаки. Тем временем мэр Игорь Терехов пишет, что под ударом оказался еще и Основянский район.

Обновлено в 07:05

"По предварительной информации, в результате вражеской атаки на Харьков пострадал 55-летний мужчина. Медики оказывают всю необходимую помощь", - сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

Обновлено в 7:22

Руководитель ОВА сообщил о еще одном пострадавшем в результате обстрела, который обратился за помощью к врачам.

Где объявили тревогу

По состоянию на 06:41 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.