В Харькове прогремели взрывы: россияне нанесли удары ракетами

Понедельник 23 февраля 2026 06:41
В Харькове прогремели взрывы: россияне нанесли удары ракетами Фото: последствия атаки уточняются (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты в понедельник утром, 23 февраля, в очередной раз атаковали Харьков. В городе прогремела серия взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

Читайте также: Люди под завалами, обесточивание и пожары: все об атаке РФ на Киевскую область, Одессу и регионы

По данным местных СМИ, взрывы были слышны по меньшей мере дважды в 06:28 и 06:33. В пабликах писали, что возле города фиксируются дроны, а затем была угроза применения скоростных целей.

В промежутке между взрывами мэр Харькова написал о ракетном ударе.

"Холодногорский район Харькова под вражеским ракетным ударом. Последствия уточняются", - говорилось в сообщении в 06:29.

В то же время в Воздушных силах ВСУ вообще не было никакой информации об угрозе обстрела Харькова и области. По крайней мере на момент взрывов.

Обновлено в 06:55

В городе прозвучала очередная серия взрывов на фоне ракетной атаки. Тем временем мэр Игорь Терехов пишет, что под ударом оказался еще и Основянский район.

Обновлено в 07:05

"По предварительной информации, в результате вражеской атаки на Харьков пострадал 55-летний мужчина. Медики оказывают всю необходимую помощь", - сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

Обновлено в 7:22

Руководитель ОВА сообщил о еще одном пострадавшем в результате обстрела, который обратился за помощью к врачам.

Где объявили тревогу

По состоянию на 06:41 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

В Харькове прогремели взрывы: россияне нанесли удары ракетами

Обстрелы Харькова

Напомним, что россияне регулярно наносят удары по Харькову, повреждая ту или иную инфраструктуру в городе.

Например, 20 февраля оккупанты ударили ракетой "Искандер-М" по Слободскому району города. Удар был нанесен рядом с многоэтажками, из-за чего было повреждено 7 домов и административное здание.

Кроме того, на месте происшествия зафиксировали утечку газа, а также загорелись два автомобиля.

Кроме этого, 9 февраля россияне нанесли удар дроном по Шевченковскому району, повредив несколько машин и окна в доме.

