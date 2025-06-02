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У Харкові пролунали вибухи: місто під атакою безпілотників

Ілюстративне фото: У Харкові пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Під ранок 2 червня у Харкові пролунали вибухи. Місто знаходиться під атакою російських безпілотників.

Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"Вибух було чутно у Харкові. Над містом ще є ворожі безпілотники", - написав він. 

Пізніше міський голова повідомив про ще декілька вибухів у місті. Окрім цього, він заявив, що є інформація щодо влучань у Холодногірському районі.

"На місці пожежа. Деталі уточнюються", - заявив Терехов. 

Своєю чергою голова Харківської ОВА Олег Синєгуб повідомив, що потужні вибухи пролунали у Шевченківському районі. 

"Інформація про постраждалих та наслідки влучання уточнюється", - зазначив він. 

Крім того, Синєгубов додав, що "прильоти" ворожих дронів зафіксовано в Холодногірському району Харкова. 

"Виникла пожежа. На цю хвилину - без викликів щодо постраждалих", - заявив він. 

Атака РФ по Україні

У ніч на 1 червня Росія завдала удару по Україні з використанням ударних безпілотників. Повітряні сили також попереджали про можливу загрозу застосування балістичних ракет.

У Києві було чутно кілька вибухів, у місті працювала система протиповітряної оборони.

Крім того, за наявною інформацією, російські війська атакували об’єкт критичної інфраструктури в Запоріжжі.

У ніч на 25 травня Росія здійснила одну з наймасштабніших атак по Україні, випустивши 298 дронів і 69 ракет різних типів. Сили ППО знищили 45 ракет і перехопили 266 безпілотників.

Під ворожим вогнем опинилися 13 областей, включно з Києвом. Унаслідок ударів загинули понад 10 людей, десятки були поранені. Серед загиблих - троє дітей із Житомирщини.

Напередодні, в ніч на 24 травня, російські війська також завдали масованого удару по столиці, використавши дрони та балістичні ракети.

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