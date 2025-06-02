У Харкові пролунали вибухи: місто під атакою безпілотників
Під ранок 2 червня у Харкові пролунали вибухи. Місто знаходиться під атакою російських безпілотників.
Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.
"Вибух було чутно у Харкові. Над містом ще є ворожі безпілотники", - написав він.
Пізніше міський голова повідомив про ще декілька вибухів у місті. Окрім цього, він заявив, що є інформація щодо влучань у Холодногірському районі.
"На місці пожежа. Деталі уточнюються", - заявив Терехов.
Своєю чергою голова Харківської ОВА Олег Синєгуб повідомив, що потужні вибухи пролунали у Шевченківському районі.
"Інформація про постраждалих та наслідки влучання уточнюється", - зазначив він.
Крім того, Синєгубов додав, що "прильоти" ворожих дронів зафіксовано в Холодногірському району Харкова.
"Виникла пожежа. На цю хвилину - без викликів щодо постраждалих", - заявив він.
Атака РФ по Україні
У ніч на 1 червня Росія завдала удару по Україні з використанням ударних безпілотників. Повітряні сили також попереджали про можливу загрозу застосування балістичних ракет.
У Києві було чутно кілька вибухів, у місті працювала система протиповітряної оборони.
Крім того, за наявною інформацією, російські війська атакували об’єкт критичної інфраструктури в Запоріжжі.
У ніч на 25 травня Росія здійснила одну з наймасштабніших атак по Україні, випустивши 298 дронів і 69 ракет різних типів. Сили ППО знищили 45 ракет і перехопили 266 безпілотників.
Під ворожим вогнем опинилися 13 областей, включно з Києвом. Унаслідок ударів загинули понад 10 людей, десятки були поранені. Серед загиблих - троє дітей із Житомирщини.
Напередодні, в ніч на 24 травня, російські війська також завдали масованого удару по столиці, використавши дрони та балістичні ракети.
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