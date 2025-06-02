В Харькове прогремели взрывы: город под атакой беспилотников

Под утро 2 июня в Харькове прогремели взрывы. Город находится под атакой российских беспилотников.

Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Взрыв был слышен в Харькове. Над городом еще есть вражеские беспилотники", - написал он.

Позже городской голова сообщил о еще нескольких взрывах в городе. Кроме этого, он заявил, что есть информация о попаданиях в Холодногорском районе.

"На месте пожар. Детали уточняются", - заявил Терехов.

В свою очередь председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что мощные взрывы прогремели в Шевченковском районе.

"Информация о пострадавших и последствиях попадания уточняется", - отметил он.

Кроме того, Синегубов добавил, что "прилеты" вражеских дронов зафиксированы в Холодногорском районе Харькова.

"Возник пожар. На эту минуту - без вызовов по пострадавшим", - заявил он.