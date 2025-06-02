В Харькове прогремели взрывы: город под атакой беспилотников
Под утро 2 июня в Харькове прогремели взрывы. Город находится под атакой российских беспилотников.
Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
"Взрыв был слышен в Харькове. Над городом еще есть вражеские беспилотники", - написал он.
Позже городской голова сообщил о еще нескольких взрывах в городе. Кроме этого, он заявил, что есть информация о попаданиях в Холодногорском районе.
"На месте пожар. Детали уточняются", - заявил Терехов.
В свою очередь председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что мощные взрывы прогремели в Шевченковском районе.
"Информация о пострадавших и последствиях попадания уточняется", - отметил он.
Кроме того, Синегубов добавил, что "прилеты" вражеских дронов зафиксированы в Холодногорском районе Харькова.
"Возник пожар. На эту минуту - без вызовов по пострадавшим", - заявил он.
Атака РФ по Украине
В ночь на 1 июня Россия нанесла удар по Украине с использованием ударных беспилотников. Воздушные силы также предупреждали о возможной угрозе применения баллистических ракет.
В Киеве было слышно несколько взрывов, в городе работала система противовоздушной обороны.
Кроме того, по имеющейся информации, российские войска атаковали объект критической инфраструктуры в Запорожье.
В ночь на 25 мая Россия осуществила одну из самых масштабных атак по Украине, выпустив 298 дронов и 69 ракет различных типов. Силы ПВО уничтожили 45 ракет и перехватили 266 беспилотников.
Под вражеским огнем оказались 13 областей, включая Киев. В результате ударов погибли более 10 человек, десятки были ранены. Среди погибших - трое детей из Житомирской области.
Накануне, в ночь на 24 мая, российские войска также нанесли массированный удар по столице, использовав дроны и баллистические ракеты.
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