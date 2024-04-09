У Харкові пролунали вибухи, є "прильоти" в центрі міста

У Харкові сьогодні вдень, 9 квітня, пролунали звуки вибухів. В області було оголошено тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області, голову Харківської ОВА Олега Синєгубова і мера Харкова Ігоря Терехова.
Спочатку поліція повідомила про звук вибухів у місті. До цього Повітряні сили України повідомляли про пуск КАБів у Харківській області. Потім Синєгубов відзвітував, що росіяни вдарили по Харкову.
А Терехов повідомив про два прильоти по центральній частині міста.
"Попередньо - КАБи. Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється", - написав мер міста.
Синєгубов повідомив, що внаслідок ударів окупантів по Харкову попередньо двоє людей дістали поранення.
"Профільні служби працюють на місцях", - написав очільник області.
Терехов повідомив, що наразі троє постраждалих. Однак пошук поранених на місці прильоту триває.
За словами Синєгубова, окупанти завдали щонайменше 2 удари по цивільному підприємству Харкова.
"Є руйнування і загоряння будівель. На цю хвилину троє постраждалих, у середньому стані, всі - працівники підприємства", - написав він.
Очільник області додав, що розбір завалів триває, можуть бути заблоковані люди.
Російські окупанти продовжують регулярні обстріли міста та області комбінованими атаками, завдаючи ударів вдень та вночі. Особливо небезпечними є регіони північно-східної та східної частин областей.
Через це у Харкові достроково завершили опалювальний сезон на тлі масованих ракетних атак Росії.
Про те, як можливо захистити Харків та область від постійних атак РФ, - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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