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У Харкові пролунали вибухи, є "прильоти" в центрі міста

Архівне фото: У Харкові пролунали вибухи (facebook com)
Автор: Дмитро Браславський

У Харкові сьогодні вдень, 9 квітня, пролунали звуки вибухів. В області було оголошено тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області, голову Харківської ОВА Олега Синєгубова і мера Харкова Ігоря Терехова.

Спочатку поліція повідомила про звук вибухів у місті. До цього Повітряні сили України повідомляли про пуск КАБів у Харківській області. Потім Синєгубов відзвітував, що росіяни вдарили по Харкову.

А Терехов повідомив про два прильоти по центральній частині міста. 

"Попередньо - КАБи. Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється", - написав мер міста.

Постраждалі

Синєгубов повідомив, що внаслідок ударів окупантів по Харкову попередньо двоє людей дістали поранення. 

"Профільні служби працюють на місцях", - написав очільник області.

Постраждалих стало більше

Терехов повідомив, що наразі троє постраждалих. Однак пошук поранених на місці прильоту триває.

Куди припав удар РФ

За словами Синєгубова, окупанти завдали щонайменше 2 удари по цивільному підприємству Харкова.

"Є руйнування і загоряння будівель. На цю хвилину троє постраждалих, у середньому стані, всі - працівники підприємства", - написав він.

Очільник області додав, що розбір завалів триває, можуть бути заблоковані люди.

Удари по Харкову

Російські окупанти продовжують регулярні обстріли міста та області комбінованими атаками, завдаючи ударів вдень та вночі. Особливо небезпечними є регіони північно-східної та східної частин областей.

Через це у Харкові достроково завершили опалювальний сезон на тлі масованих ракетних атак Росії.

Про те, як можливо захистити Харків та область від постійних атак РФ, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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