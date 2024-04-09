В Харькове прогремели взрывы, есть "прилеты" в центре города

Сначала полиция сообщила о звуке взрывов в городе. До этого Воздушные силы Украины сообщали о пуске КАБов в Харьковской области. Затем Синегубов отчитался, что россияне ударили по Харькову.

А Терехов сообщил о двух прилетах по центральной части города.

"Предварительно - КАБы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - написал мэр города.

Пострадавшие

Синегубов сообщил, что в результате ударов оккупантов по Харькову предварительно два человека получили ранения.

"Профильные службы работают на местах", - написал глава области.

Пострадавших стало больше

Терехов сообщил, что на данный момент трое пострадавших. Однако поиск раненых на месте прилета продолжается.