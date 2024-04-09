В Харькове прогремели взрывы, есть "прилеты" в центре города

В Харькове сегодня днем, 9 апреля, раздались звуки взрывов. В области была объявлена тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области, главу Харьковской ОВА Олега Синегубова и мэра Харькова Игоря Терехова.
Сначала полиция сообщила о звуке взрывов в городе. До этого Воздушные силы Украины сообщали о пуске КАБов в Харьковской области. Затем Синегубов отчитался, что россияне ударили по Харькову.
А Терехов сообщил о двух прилетах по центральной части города.
"Предварительно - КАБы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - написал мэр города.
Синегубов сообщил, что в результате ударов оккупантов по Харькову предварительно два человека получили ранения.
"Профильные службы работают на местах", - написал глава области.
Терехов сообщил, что на данный момент трое пострадавших. Однако поиск раненых на месте прилета продолжается.
Российские оккупанты продолжают регулярные обстрелы города и области комбинированными атаками, нанося удары днем и ночью. Особенно опасны регионы северо-восточной и восточной частей областей.
Поэтому в Харькове досрочно завершили отопительный сезон на фоне массированных ракетных атак России.
О том, как можно оградить Харьков и область от постоянных атак РФ, - читайте в материале РБК-Украина.
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