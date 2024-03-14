У Харкові пролунали вибухи, є "прильоти" у передмісті

Росіяни завдали ракетного удару по передмістю Харкова. Загроза для міста зберігається.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Харкова Ігоря Терехова.
"Харків під ракетним ударом. У місті лунають вибухи. Будьте обережні", - написав Терехов.
Згідно з попередньою інформацією від міського голови, ворог завдав удару по близькому передмістю Харкова. Водночас загроза для міста зберігається.
Варто додати, що після 14:20 у низці областей на півночі й сході України оголосили повітряну тривогу. Мова йде про:
Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)
Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку для північно-східних областей.
"Приліт" по Харківському району
"Зафіксований ворожий удар ракетою С-300 у Харківському районі. На цю хвилину - без постраждалих", - написав голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.
У ніч проти 14 березня російські терористи масовано атакували Харківську область. Ворог прицільно вдарив по телевізійній інфраструктурі регіону. За словами Синєгубова, терористи атакували регіон безпілотниками.
Через удари по обʼєктах телевізійної інфраструктури у Харківській ОВА провели оперативну нараду із керівниками профільних установ. Відзначались перебої із ТБ та радіосигналом у кількох районах.
Також вибухи сьогодні, 14 березня, лунали у Харкові під час повітряної тривоги. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу ударів балістичним озброєнням з північного сходу.
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