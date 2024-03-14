У Харкові пролунали вибухи, є "прильоти" у передмісті

"Харків під ракетним ударом. У місті лунають вибухи. Будьте обережні", - написав Терехов.

Згідно з попередньою інформацією від міського голови, ворог завдав удару по близькому передмістю Харкова. Водночас загроза для міста зберігається.

Варто додати, що після 14:20 у низці областей на півночі й сході України оголосили повітряну тривогу. Мова йде про:

Харківську;

Чернігівську;

Сумську;

Полтавську;

Дніпропетровську області.

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку для північно-східних областей.

"Приліт" по Харківському району

"Зафіксований ворожий удар ракетою С-300 у Харківському районі. На цю хвилину - без постраждалих", - написав голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

Обстріли Харківської області та Харкова

У ніч проти 14 березня російські терористи масовано атакували Харківську область. Ворог прицільно вдарив по телевізійній інфраструктурі регіону. За словами Синєгубова, терористи атакували регіон безпілотниками.

Через удари по обʼєктах телевізійної інфраструктури у Харківській ОВА провели оперативну нараду із керівниками профільних установ. Відзначались перебої із ТБ та радіосигналом у кількох районах.

Також вибухи сьогодні, 14 березня, лунали у Харкові під час повітряної тривоги. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу ударів балістичним озброєнням з північного сходу.