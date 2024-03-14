В Харькове прогремели взрывы, есть "прилеты" в пригороде

"Харьков под ракетным ударом. В городе раздаются взрывы. Будьте осторожны", - написал Терехов.

Согласно предварительной информации от городского головы, враг нанес удар по близкому пригороду Харькова. В то же время угроза для города сохраняется.

Стоит добавить, что после 14:20 в ряде областей на севере и востоке Украины объявили воздушную тревогу. Речь идет о:

Харьковской;

Черниговской;

Сумской;

Полтавской;

Днепропетровской области.

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Воздушные силы предупредили ракетную опасность для северо-восточных областей.

"Прилет" по Харьковскому району

"Зафиксирован вражеский удар ракетой С-300 в Харьковском районе. На эту минуту - без пострадавших", - написал глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

Обстрелы Харьковской области и Харькова

В ночь на 14 марта российские террористы массированно атаковали Харьковскую область. Враг прицельно ударил по телевизионной инфраструктуре региона. По словам Синегубова, террористы атаковали регион беспилотниками.

Из-за ударов по объектам телевизионной инфраструктуры в Харьковской ОГА провели оперативное совещание с руководителями профильных учреждений. Отмечались перебои с ТВ и радиосигналом в нескольких районах.

Также взрывы сегодня, 14 марта, раздавались в Харькове во время воздушной тревоги. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе ударов баллистическим вооружением с северо-востока.