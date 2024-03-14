RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Харькове прогремели взрывы, есть "прилеты" в пригороде

Фото: в Харькове раздались взрывы, есть "прилеты" в пригороде (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Россияне нанесли ракетный удар по пригороду Харькова. Угроза для города сохраняется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Харькова Игоря Терехова.

"Харьков под ракетным ударом. В городе раздаются взрывы. Будьте осторожны", - написал Терехов. 

Согласно предварительной информации от городского головы, враг нанес удар по близкому пригороду Харькова. В то же время угроза для города сохраняется. 

Стоит добавить, что после 14:20 в ряде областей на севере и востоке Украины объявили воздушную тревогу. Речь идет о: 

  • Харьковской; 
  • Черниговской;
  • Сумской; 
  • Полтавской; 
  • Днепропетровской области. 

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Воздушные силы предупредили ракетную опасность для северо-восточных областей.

"Прилет" по Харьковскому району 

"Зафиксирован вражеский удар ракетой С-300 в Харьковском районе.  На эту минуту - без пострадавших", - написал глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов. 

Обстрелы Харьковской области и Харькова 

В ночь на 14 марта российские террористы массированно атаковали Харьковскую область. Враг прицельно ударил по телевизионной инфраструктуре региона. По словам Синегубова, террористы атаковали регион беспилотниками. 

Из-за ударов по объектам телевизионной инфраструктуры в Харьковской ОГА провели оперативное совещание с руководителями профильных учреждений. Отмечались перебои с ТВ и радиосигналом в нескольких районах.

Также взрывы сегодня, 14 марта, раздавались в Харькове во время воздушной тревоги. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе ударов баллистическим вооружением с северо-востока.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияХарьковВойна в Украине