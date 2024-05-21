В Харькове раздались взрывы, враг ударил по транспортной инфраструктуре
В Харькове рано утром, 21 мая, прогремели взрывы во время воздушной тревоги в области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Харьковского городского головы Игоря Терехова.
"Утро в Харькове начинается со звука взрыва", - написал мэр в 06:51.
Кроме того, в полиции Харьковской области заявили о нескольких взрывах в городе. Также в правоохранительных органах призвали местных жителей находиться в укрытиях и соблюдать правило "двух стен".
"В Харькове слышны взрывы. Не покидайте укрытия до отбоя сигнала "Воздушная тревога". О попадании вражеских снарядов, пострадавших сообщайте на спецлинию полиции 102", - говорится в заявлении полиции области.
Перед тем в командовании Воздушных сил ВСУ заявляли о фиксации активности вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря и на восточном направлении.
Позже военные предупредили об угрозе баллистики с востока.
Что известно о последствиях
Позже мэр Харькова рассказал, что по предварительным данным, из-за вражеских обстрелов есть раненый. Оккупанты били по транспортной инфраструктуре.
"По утреннему прилету - целью был объект транспортной инфраструктуры. Предварительно один пострадавший человек", - написал Терехов.
Удар по Харькову 21 мая
Ранее сообщалось, что поздно вечером 20 мая стало известно о движении вражеских дронов-камикадзе над Украиной, которые российские оккупанты запустили для атаки. В ряде областей была объявлена воздушная тревога.
Позже, около двух часов ночи 21 мая, сообщалось о нескольких взрывах в Харькове, по которому российские оккупанты запустили "Шахеды", и о пожарах в результате обстрела.
Через некоторое время в мэрии и в ОВА рассказали, что в Харькове в результате вражеской атаки пострадали четыре человека, которым уже была оказана медицинская помощь. Сообщалось, что было попадание по одному из любимых мест отдыха в городе.
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