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У Харкові пролунали вибухи

Фото: у Харкові пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Вибухи у Харкові пролунали зранку у суботу, 6 січня. В області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Про вибухи у Харкові повідомили близько 10:00. Місцеві жителі у мережі пишуть, що було чути декілька потужних вибухів. Ймовірно, вони пролунали у передмісті.

Додамо, що перед вибухами у Харкові та по всій Україні була оголошена повітряна тривога.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про зліт російського винищувача МіГ-31К. Тому у всіх областях нашої країни оголошена загроза ударів ракетами.

Карта повітряних тривог в Україні станом на 10:05

Масштабний обстріл Харкова 2 січня

Нагадаємо, російські окупанти 2 січня повторили масштабний обстріл, як 29 грудня. Під ударом були Київ та Харків. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що сили ППО збили 72 ракети, у тому числі всі 10 "Кинджалів". 

У Харкові було зафіксовано три влучання ракет у Шевченківському районі. За останніми даними, внаслідок ворожої атаки на Харків постраждали 63 особи, двоє людей загинули.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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