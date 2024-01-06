У Харкові пролунали вибухи

Про вибухи у Харкові повідомили близько 10:00. Місцеві жителі у мережі пишуть, що було чути декілька потужних вибухів. Ймовірно, вони пролунали у передмісті.

Додамо, що перед вибухами у Харкові та по всій Україні була оголошена повітряна тривога.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про зліт російського винищувача МіГ-31К. Тому у всіх областях нашої країни оголошена загроза ударів ракетами.

Карта повітряних тривог в Україні станом на 10:05

Масштабний обстріл Харкова 2 січня

Нагадаємо, російські окупанти 2 січня повторили масштабний обстріл, як 29 грудня. Під ударом були Київ та Харків. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що сили ППО збили 72 ракети, у тому числі всі 10 "Кинджалів".

У Харкові було зафіксовано три влучання ракет у Шевченківському районі. За останніми даними, внаслідок ворожої атаки на Харків постраждали 63 особи, двоє людей загинули.