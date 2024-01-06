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В Харькове прогремели взрывы, в области "прилеты"

Фото: в Харькове раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Взрывы в Харькове прогремели утром в субботу, 6 января. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

О взрывах в Харькове сообщили около 10:00. Местные жители в сети пишут, что было слышно несколько мощных взрывов. Вероятно, они прозвучали в пригороде.

Добавим, что перед взрывами в Харькове и по всей Украине была объявлена воздушная тревога.

Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете российского истребителя МиГ-31К. Поэтому во всех областях нашей страны объявлена угроза ударов ракетами.

Обновлено в 10:55

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне ударили ракетами С-300 между населенными пунктами в Харьковском районе. По его словам, информации о пострадавших пока нет.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 10:05

Масштабный обстрел Харькова 2 января

Напомним, российские оккупанты 2 января повторили масштабный обстрел, как 29 декабря. Под ударом были Киев и Харьков. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что силы ПВО сбили 72 ракеты, в том числе все 10 "Кинжалов".

В Харькове было зафиксировано три попадания ракет в Шевченковском районе. По последним данным, в результате вражеской атаки на Харьков пострадали 63 человека, два человека погибли.

 

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