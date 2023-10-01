Россия обстреляла Харьков ракетами: раздалось по меньшей мере три взрыва

В Харькове сегодня ночью, 1 октября, раздались взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.

В Харькове прогремели по меньшей мере три взрыва. Воздушные силы ВСУ сообщили о ракетной опасности в области.

Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил информацию о взрывах и отметил, что город находится под ракетным ударом.

Жителей призывают находиться в укрытиях во время воздушной тревоги или соблюдать правила "двух стен".

Обстрелы Украины

Российские войска регулярно наносят удары по Украине дронами и ракетами. В ночь на четверг, 28 сентября, россияне запустили 44 дрона-камикадзе.

В Черкасской области раздавались взрывы, работала ПВО. Кроме того была атака на Кировоградскую и Одесскую области. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 34 вражеских цели.