У Харкові пролунали вибухи

У поліції Харківської області також зазначили, що ворог обстрілює Харківську область та закликали не ігнорувати повітряну тривогу.

"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Залишайтеся в укриттях. Про попадання ворожих снарядів, руйнування, поранених повідомляйте на спецлінію 102", - йдеться у повідомленні поліції.

Війська РФ обстрілюють Харківську область

Російські війська часто обстрілюють Харківську область, особливо її прикордонні райони від початку масштабного вторгнення РФ до України.

Так, 10 липня окупанти обстріляли Дворічну в Харківській області. Внаслідок ворожої атаки постраждав чоловік. Раніше ворог обстріляв Вовчанськ у Харківській області. Внаслідок ворожого удару є постраждалий.

Також до цього російські війська завдали удару по місту Первомайській Харківській області. За попередніми висновками, росіяни вдарили по населеному пункту ракетою "Іскандер".