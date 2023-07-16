UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Харкові пролунали вибухи

Фото: у Харкові пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Харкові пролунали вибухи сьогодні уночі, 16 липня. У Повітряних силах ЗСУ попередили, що у регіоні є загроза застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

У поліції Харківської області також зазначили, що ворог обстрілює Харківську область та закликали не ігнорувати повітряну тривогу.

"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Залишайтеся в укриттях. Про попадання ворожих снарядів, руйнування, поранених повідомляйте на спецлінію 102", - йдеться у повідомленні поліції.

Війська РФ обстрілюють Харківську область

Російські війська часто обстрілюють Харківську область, особливо її прикордонні райони від початку масштабного вторгнення РФ до України.

Так, 10 липня окупанти обстріляли Дворічну в Харківській області. Внаслідок ворожої атаки постраждав чоловік. Раніше ворог обстріляв Вовчанськ у Харківській області. Внаслідок ворожого удару є постраждалий.

Також до цього російські війська завдали удару по місту Первомайській Харківській області. За попередніми висновками, росіяни вдарили по населеному пункту ракетою "Іскандер".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
вибухихарковВторгнення Росії до України