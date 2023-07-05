Росіяни обстріляли Вовчанськ у Харківській області: є поранений

Російські війська сьогодні, 5 червня, обстріляли Вовчанськ у Харківській області. Унаслідок ворожого удару є постраждалий.

Обстріли Вовчанського району

Вночі 5 липня російські військові завдали ракетний удар по смт Білий Колодязь Чугуївського району. Отримали поранення двоє цивільних чоловіків. Пошкоджено територію підприємства

"За попередніми даними, були застосовані ракети типу С-300 з території Бєлгородської області РФ", - пише прокуратура.

Також окупанти вночі обстріляли місто Вовчанськ, було пошкоджено школу. В Харківській ОВА заявили, що сьогодні вдень під ворожим обстрілом опинилося місто Вовчанськ.

"Внаслідок удару осколкове поранення дістав 54-річний чоловік. Потерпілого ушпиталили в стані середньої тяжкості", - написали в ОВА.

Обстріли Богодухівського району

Близько 1:30 здійснено обстріл села Новоукраїнка Богодухівського району. За попередніми даними, ворог завдав удар БПЛА, який влучив на територію приватного домоволодіння. Пошкоджено житловий будинок.

Фото: наслідки обстрілів (gp.gov.ua)

Також 4 липня близько 20:00 російські військові здійснили обстріл села Уди Богодухівського району. Попередньо, з мінометів. Пошкоджено житлові будинки та автомобіль.

Обстріли Куп'янського району

4 липня близько 21:50 внаслідок обстрілу села Курилівка отримала поранення мирна мешканка. Попередньо, обстріл вівся з артилерії. У селі Моначинівка пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.

Обстріли Харківського району

Сьогодні вночі близько 2:00 внаслідок ворожого обстрілу смт Козача Лопань Харківського району отримала поранення жінка. Її госпіталізовано до лікарні.

Обстріли Харківської області

Окупанти постійно обстрілюють Харківську область, особливо її прикордонні райони після масштабного вторгнення Росії в Україну.

Буквально вчора російські війська завдали удару по місту Первомайській Харківській області. За попередніми висновками, росіяни вдарили по населеному пункту ракетою "Іскандер".

За останніми даними через атаку постраждали 43 особи, у тому числі 12 дітей.