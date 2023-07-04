Обстріл Первомайського: окупанти били "Іскандером"

Російські окупанти сьогодні, 4 липня, вдарили по Первомайському Харківській області ракетою "Іскандер".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова в ефірі телемарафону.

"Згідно з нашими даними та висновками підрозділів ДСНС, наших правоохоронців, це була ракета типу "Іскандер", - заявив чиновник.

За словами голови ОВА, окупанти били по житловому району і жодних промислових та військових об'єктів біля місця удару немає.

Синєгубов додав, що станом на зараз відомо про 35 поранених, серед яких 10 дітей.

"Одна десятимісячна дитина зараз перебуває в реанімації", - розповів глава ОВА.

Він уточнив, що внаслідок атаки пошкоджено дев'ять багатоповерхівок.

Удар по Первомайському

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні вдень ударили по Первомайському. Синегубов заявляв, що ворог атакував за допомогою фугасного снаряда.

Станом на 15:00 було відомо про те, що внаслідок атаки окупантів постраждала 31 людина.