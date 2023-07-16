В Харькове прозвучали взрывы сегодня ночью, 16 июля. В Воздушных силах ВСУ предупредили, что в регионе есть угроза применения баллистического вооружения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.
В полиции Харьковской области также отметили, что враг обстреливает Харьковскую область и призвали не игнорировать воздушную тревогу.
"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Оставайтесь в укрытиях. О попадании вражеских снарядов, разрушениях, раненых сообщайте на спецлинию 102", - говорится в сообщении полиции.
Войска РФ обстреливают Харьковскую область
Российские войска часто обстреливают Харьковскую область, особенно ее приграничные районы с начала масштабного вторжения РФ в Украину.
Так, 10 июля, оккупанты обстреляли Двуречную в Харьковской области. В результате вражеской атаки пострадал мужчина. Ранее враг обстрелял Волчанск в Харьковской области. В результате вражеского удара есть пострадавший.
Также до этого российские войска нанесли удар по городу Первомайский Харьковской области. По предварительным выводам, россияне ударили по населенному пункту ракетой "Искандер".
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