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В Харькове прозвучали взрывы

Фото: в Харькове прозвучали взрывы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Харькове прозвучали взрывы сегодня ночью, 16 июля. В Воздушных силах ВСУ предупредили, что в регионе есть угроза применения баллистического вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

В полиции Харьковской области также отметили, что враг обстреливает Харьковскую область и призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Оставайтесь в укрытиях. О попадании вражеских снарядов, разрушениях, раненых сообщайте на спецлинию 102", - говорится в сообщении полиции.

Войска РФ обстреливают Харьковскую область

Российские войска часто обстреливают Харьковскую область, особенно ее приграничные районы с начала масштабного вторжения РФ в Украину.

Так, 10 июля, оккупанты обстреляли Двуречную в Харьковской области. В результате вражеской атаки пострадал мужчина. Ранее враг обстрелял Волчанск в Харьковской области. В результате вражеского удара есть пострадавший.

Также до этого российские войска нанесли удар по городу Первомайский Харьковской области. По предварительным выводам, россияне ударили по населенному пункту ракетой "Искандер".

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