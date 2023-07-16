У Харкові пролунали вибухи
У Харкові пролунали вибухи сьогодні уночі, 16 липня. У Повітряних силах ЗСУ попередили, що у регіоні є загроза застосування балістичного озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.
У поліції Харківської області також зазначили, що ворог обстрілює Харківську область та закликали не ігнорувати повітряну тривогу.
"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Залишайтеся в укриттях. Про попадання ворожих снарядів, руйнування, поранених повідомляйте на спецлінію 102", - йдеться у повідомленні поліції.
Війська РФ обстрілюють Харківську область
Російські війська часто обстрілюють Харківську область, особливо її прикордонні райони від початку масштабного вторгнення РФ до України.
Так, 10 липня окупанти обстріляли Дворічну в Харківській області. Внаслідок ворожої атаки постраждав чоловік. Раніше ворог обстріляв Вовчанськ у Харківській області. Внаслідок ворожого удару є постраждалий.
Також до цього російські війська завдали удару по місту Первомайській Харківській області. За попередніми висновками, росіяни вдарили по населеному пункту ракетою "Іскандер".
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