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У Харкові пролунали вибухи

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Харків, Неділя 16 липня 2023 01:39
У Харкові пролунали вибухи Фото: у Харкові пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Харкові пролунали вибухи сьогодні уночі, 16 липня. У Повітряних силах ЗСУ попередили, що у регіоні є загроза застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

У поліції Харківської області також зазначили, що ворог обстрілює Харківську область та закликали не ігнорувати повітряну тривогу.

"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Залишайтеся в укриттях. Про попадання ворожих снарядів, руйнування, поранених повідомляйте на спецлінію 102", - йдеться у повідомленні поліції.

Війська РФ обстрілюють Харківську область

Російські війська часто обстрілюють Харківську область, особливо її прикордонні райони від початку масштабного вторгнення РФ до України.

Так, 10 липня окупанти обстріляли Дворічну в Харківській області. Внаслідок ворожої атаки постраждав чоловік. Раніше ворог обстріляв Вовчанськ у Харківській області. Внаслідок ворожого удару є постраждалий.

Також до цього російські війська завдали удару по місту Первомайській Харківській області. За попередніми висновками, росіяни вдарили по населеному пункту ракетою "Іскандер".

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