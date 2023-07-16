ua ru
Вс, 16 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Харькове прозвучали взрывы

Новина українською →
Харьков, Воскресенье 16 июля 2023 01:39
В Харькове прозвучали взрывы Фото: в Харькове прозвучали взрывы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Харькове прозвучали взрывы сегодня ночью, 16 июля. В Воздушных силах ВСУ предупредили, что в регионе есть угроза применения баллистического вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

В полиции Харьковской области также отметили, что враг обстреливает Харьковскую область и призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Оставайтесь в укрытиях. О попадании вражеских снарядов, разрушениях, раненых сообщайте на спецлинию 102", - говорится в сообщении полиции.

Войска РФ обстреливают Харьковскую область

Российские войска часто обстреливают Харьковскую область, особенно ее приграничные районы с начала масштабного вторжения РФ в Украину.

Так, 10 июля, оккупанты обстреляли Двуречную в Харьковской области. В результате вражеской атаки пострадал мужчина. Ранее враг обстрелял Волчанск в Харьковской области. В результате вражеского удара есть пострадавший.

Также до этого российские войска нанесли удар по городу Первомайский Харьковской области. По предварительным выводам, россияне ударили по населенному пункту ракетой "Искандер".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
вибухи харков Вторжение России в Украину
NEWS
В Запорожье прозвучал взрыв
В Запорожье прозвучал взрыв
DAILY
Андреа Калан, Госдеп США: Зеленский не получил все, что хотел, но саммит – это победа Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андреа Калан, Госдеп США: Зеленский не получил все, что хотел, но саммит – это победа Украины